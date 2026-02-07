Bullismo allarme UNICEF | il 37% dei giovani esposto a messaggi d’odio Graziano | Segni profondi sulla crescita

Durante la Giornata contro il bullismo, l’UNICEF ha lanciato un allarme: il 37% dei giovani italiani riceve messaggi d’odio. Graziano commenta che questi segnali lasciano tracce profonde sulla crescita dei ragazzi.

Nella Giornata contro il bullismo, l’UNICEF segnala che il 37% dei giovani italiani è esposto a messaggi d’odio. Nicola Graziano avverte: abusi e cyberbullismo generano ansia e pensieri suicidari, colpendo il cervello come dolore fisico. Necessaria un’azione preventiva per tutelare la crescita e la salute mentale dei minori. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

