5 Passi in Val Carlina presentata la nuova edizione

Il prossimo 23 agosto si terrà la 17ª edizione di “5 Passi in Val Carlina”, evento che si svolge nell’Appennino bolognese. La manifestazione, giunta quest’anno alla sua edizione, è considerata uno degli appuntamenti più tradizionali e rappresentativi della zona. La presentazione ufficiale dell’evento ha annunciato la data e sottolineato la continuità di questa iniziativa nel tempo.

Il prossimo 23 agosto la “5 Passi in Val Carlina” taglierà il traguardo della 17ª edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più identitari dell’Appennino bolognese. Partenza da Vidiciatico, porta naturale di un territorio dove la corsa incontra il respiro della montagna, passaggio a Lizzano Belvedere e ritorno a Vidiciatico nel cuore di una vallata che sa accogliere e raccontarsi. L’organizzazione, affidata alla RM Berzantina e alla ASD Vivere il Monte Pizzo, rinnova una proposta che va oltre il gesto atletico. Qui il percorso diventa esperienza: sentieri immersi nel verde, scorci panoramici che si aprono tra faggete e crinali, aria pulita e silenzi che accompagnano il ritmo dei passi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “5 Passi in Val Carlina”, presentata la nuova edizione Notizie correlate Leggi anche: Internazionali d'Italia, presentata a Roma la nuova edizione dei record Presentata a Venezia la nuova edizione di “Sacrae Scenae Ardesio Film Festival”Valorizza le tradizioni e devozioni popolari guardando sempre più al futuro il festival cinematografico internazionale “Sacrae Scenae – Ardesio Film... Aggiornamenti e contenuti dedicati 5 Passi in Val Carlina, presentata la nuova edizioneIl prossimo 23 agosto la 5 Passi in Val Carlina taglierà il traguardo della 17ª edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più identitari dell’Appennino bolognese. Partenza da Vidiciatico, ... lanazione.it 5 Passi in Val Carlina, la corsa torna il 24 agostoLizzano in Belvedere (Bologna), 17 luglio 2025 – Il prossimo 24 agosto, la gara 5 Passi in Val Carlina festeggerà il traguardo della 16ª edizione con partenza da Lizzano in Belvedere, in provincia di ... lanazione.it