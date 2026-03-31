Presentata a Venezia la nuova edizione di Sacrae Scenae Ardesio Film Festival

A Venezia è stata presentata la nuova edizione del “Sacrae Scenae Ardesio Film Festival”, dedicato a valorizzare le tradizioni e le devozioni popolari. La manifestazione continua a promuovere film e iniziative legate agli aspetti culturali e rituali delle comunità locali, con un occhio rivolto alle novità e alle prospettive future del settore. La kermesse si svolge ogni anno nella località di Ardesio.

Valorizza le tradizioni e devozioni popolari guardando sempre più al futuro il festival cinematografico internazionale “Sacrae Scenae – Ardesio Film Festival”, che per la settima edizione – che si terrà ad Ardesio (Provincia di Bergamo), comune Bandiera arancione del Touring, dal 15 al 18 ottobre 2026 – ha istituito un nuovo premio speciale riservato ai giovani registi under 30 e ha confermato la sezione dedicata alle pellicole che raccontano di tradizioni del territorio delle Orobie. Due premi speciali fortemente voluti dal Comitato del Festival per incentivare la documentazione delle tradizioni coinvolgendo i giovani registi. La settima edizione del Festival è stata presentata in anteprima il 25 marzo nell’ufficio UNESCO a Venezia, alla presenza di organizzatori, enti e partner dell’iniziativa e stampa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Presentata la XXI edizione del Festival dell’economia di TrentoSi terrà dal 20 al 24 maggio 2026 la 21esima edizione del Festival dell’Economia di Trento, la manifestazione che, nella formula ideata nel 2022 dal... Libro Aperto: presentata la quinta edizione del FestivalA Salerno la presentazione della quinta edizione di Libro Aperto, il Festival della Letteratura per Ragazzi La conferenza stampa di presentazione... Altri aggiornamenti su Sacrae Scenae Ardesio Temi più discussi: Presentata a Venezia la VII edizione di Sacrae Scenae – Ardesio Film Festival; Sacrae Scenae conquista Venezia: il festival di Ardesio brilla nella sede UNESCO; I Baradei Alegher tornano in scena a Clusone con la nuova commedia Stremass a ure. Presentata a Venezia la nuova edizione di Sacrae Scenae Ardesio Film FestivalValorizza le tradizioni e devozioni popolari guardando sempre più al futuro il festival cinematografico internazionale Sacrae Scenae – Ardesio Film Festival, che per la settima edizione – che si ter ... bergamonews.it Venezia, la presentazione del Festival Sacrae Scenae di ArdesioMercoledì 25 marzo negli uffici UNESCO di Palazzo Zorzi a Venezia è stata presentata la settima edizione di SACRAE SCENAE - Ardesio Film Festival, il festival cinematografico internazionale dedicato a ... ecodibergamo.it Presentata negli uffici Unesco di Palazzo Zorzi a Venezia la settima edizione di Sacrae Scenae Ardesio Film Festival, in programma dal 15 al 18 ottobre. Istituito un nuovo premio speciale riservato ai giovani registi under 30. - facebook.com facebook