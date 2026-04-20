25 Aprile anniversario della Liberazione dell’Italia | torniamo a riempire le strade di Avellino

Il 25 aprile si celebra l’anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista, e ad Avellino le strade vengono nuovamente animate da eventi e manifestazioni. Questa ricorrenza ricorda il giorno in cui l’Italia ha liberato le proprie città dalla dominazione straniera, portando alla fine della seconda guerra mondiale nel paese. Le celebrazioni coinvolgono cittadini, associazioni e istituzioni che partecipano a comizi, cortei e momenti commemorativi.

Il 25 Aprile torniamo a riempire le strade di Avellino in occasione dell’anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista. Lo facciamo confermando le stesse parole dell’anno scorso, perché per noi diventa sempre più necessario riaffermare la lotta per la pace, la stessa.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate 25 Aprile: l’81° anniversario della Liberazione al Cinema ModernissimoLa Cineteca di Bologna celebra l’81° anniversario della Liberazione con la rassegna Viva la libertà, dal 18 al 25 aprile al Cinema Modernissimo. Fiorenzuola celebra il 25 aprile: tre giorni per l’81esimo anniversario della LiberazioneTre giorni di iniziative a Fiorenzuola per celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 25 aprile - Festa della Liberazione; 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage; Milano è memoria. Gli eventi per l'81° Anniversario della Liberazione. 25 aprile, 81° anniversario della Liberazione: le iniziative in programma in città, nel forese e nei lidiNell’81° anniversario della Liberazione, Ravenna si appresta a celebrare la ricorrenza del 25 Aprile con una serie di iniziative, momenti di riflessione e approfondimento storico, che interesseranno t ... ravennawebtv.it 25 Aprile a Benevento: il corteo dell’ANPI partirà dal Rione Ferrovia. Tante iniziative tra memoria, cultura e impegno civileBenevento si prepara a celebrare l’81° anniversario della Liberazione d’Italia con un programma che supera i confini della sola commemorazione istituzionale, puntando su un cartellone di eventi corale ... ntr24.tv SANREMO, 26 APRILE! Domenica 26 aprile sarò a Sanremo, ore 18, Teatro del Casinò, per proporre questo spettacolo a cui tengo molto. Lo metto in scena da qualche anno, sempre con una band meravigliosa, i Borderlobo. La data di Sanremo è Inserita nel facebook Lunedì 27 aprile, a pochi giorni dal concerto al Palazzo dello Sport di Roma, uscirà un nuovo brano inedito: NIENTE DA PERDERE. E insieme al nuovo brano sarà disponibile in streaming anche tutto l’album NON HO PAURA DI NIENTE, da ora disponibile in x.com