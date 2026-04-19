Atp Monaco oggi finale Cobolli-Shelton – Il match in diretta

Oggi a Monaco si svolge la finale dell'ATP 500 tra Flavio Cobolli e Ben Shelton. Dopo aver superato le fasi precedenti del torneo, il tennista italiano si prepara a sfidare l’avversario statunitense in un match che si gioca nel contesto di un prestigioso evento internazionale. La partita si tiene domenica 19 aprile e viene trasmessa in diretta.

(Adnkronos) – Flavio Cobolli torna in campo nell'Atp 500 di Monaco per il titolo. Oggi, domenica 19 aprile, l'azzurro se la vedrà con Ben Shelton in finale. Il tennista romano, che al termine del torneo salirà al dodicesimo posto del ranking Atp, arriva dallo splendido successo in semifinale contro Alexander Zverev. L'americano ha invece eliminato lo slovacco Alex Molcan nel penultimo atto. Si comincia intorno alle 13:30. Dove vedere Cobolli-Shelton? Il match sarà trasmesso su Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e Tennis Tv. L'azzurro in questa stagione ha già trionfato a febbraio nell'Atp 500 di Acapulco, in Messico.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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