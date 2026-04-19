LIVE Cobolli-Shelton 2-6 4-3 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | l’azzurro cerca il break nel secondo set

Al torneo ATP di Monaco, il match tra Cobolli e Shelton prosegue con il secondo set in corso. Dopo aver perso il primo parziale 2-6, Cobolli si trova ora in vantaggio 4-3 nel secondo. Shelton ha ottenuto un punto vincente con il dritto e cerca di reagire, mentre l’azzurro tenta di trovare un break per allungare nel punteggio. La partita è visibile in diretta, con aggiornamenti sui punti e le azioni salienti.

CLICCA QUI PER AGGIRONARE DIRETTA LIVE 30-15 Prima vincente. 15-15 Spinge bene con il dritto lo statunitense, esce la difesa dell’azzurro. 0-15 Doppio fallo di Shelton! Seconda. 4-3 GAME COBOLLI! Altro ottimo turno in battuta per il nostro azzurro che chiude con la prima vincente. 40-15 Errore di rovescio di Shelton. 30-15 Ace importantissimo per l’azzurro. 15-15 Esce il dritto di Shelton, è andata bene all’azzurro. 0-15 Risposta aggressiva, finisce in rete il rovescio di Cobolli. 3-3 GAME SHELTON. Serve benissimo lo statunitense, che non soffre alla battuta. Seconda. 40-0 Altra prima vincente di Shelton. 30-0 Ace dello statunitense. 15-0 Esagera con il dritto Flavio e manda via il colpo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Shelton 2-6 4-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro cerca il break nel secondo set Notizie correlate LIVE Cobolli-Shelton 2-6 1-0, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: il secondo set inizia sul servizio dell’azzurroCLICCA QUI PER AGGIRONARE DIRETTA LIVE 30-30 Risposta vincente di rovescio lungolinea! Cobolli infila Shelton che era sceso a rete per chiudere la... Leggi anche: LIVE Cobolli-Bergs 6-2 4-1, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: resiste il break del romano nel secondo set Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Monaco, Cobolli-Shelton LIVE: la cronaca in diretta della finale dalle 13.30; LIVE Cobolli-Shelton, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: in palio titolo e best ranking!; Cobolli-Shelton: orario, diretta e dove in tv e streaming la finale di Monaco in tempo reale; Cobolli-Shelton è su Sky: orario e dove vedere la finale di Monaco. Cobolli-Shelton in diretta LIVE 2-6 3-3: primo set vinto facilmente dall’americano a MonacoCobolli sfida Shelton nella finale di Monaco 2026. Flavio dopo la bella vittoria con Zverev, punta alla vittoria del quarto titolo della sua carriera ... fanpage.it Cobolli-Shelton diretta live finale ATP 500 Monaco di Baviera: il romano prova a reagire nel secondo setCobolli-Shelton, diretta live finale ATP 500 Monaco di Baviera domenica 19 aprile 2026: il tennista romano sfida lo statunitense sulla terra rossa tedesca ... sport.virgilio.it 6 a 2 Shelton - Cobolli facebook A Monaco di Baviera in corso la finale fra Flavio Cobolli e Ben Shelton DIRETTA #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com