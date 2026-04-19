LIVE Cobolli-Shelton 2-6 4-3 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | l’azzurro cerca il break nel secondo set

Da oasport.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Monaco, il match tra Cobolli e Shelton prosegue con il secondo set in corso. Dopo aver perso il primo parziale 2-6, Cobolli si trova ora in vantaggio 4-3 nel secondo. Shelton ha ottenuto un punto vincente con il dritto e cerca di reagire, mentre l’azzurro tenta di trovare un break per allungare nel punteggio. La partita è visibile in diretta, con aggiornamenti sui punti e le azioni salienti.

CLICCA QUI PER AGGIRONARE DIRETTA LIVE 30-15 Prima vincente. 15-15 Spinge bene con il dritto lo statunitense, esce la difesa dell’azzurro. 0-15 Doppio fallo di Shelton! Seconda. 4-3 GAME COBOLLI!  Altro ottimo turno in battuta per il nostro azzurro che chiude con la prima vincente. 40-15 Errore di rovescio di Shelton. 30-15 Ace importantissimo per l’azzurro. 15-15 Esce il dritto di Shelton, è andata bene all’azzurro. 0-15 Risposta aggressiva, finisce in rete il rovescio di Cobolli. 3-3 GAME SHELTON.  Serve benissimo lo statunitense, che non soffre alla battuta. Seconda. 40-0 Altra prima vincente di Shelton. 30-0 Ace dello statunitense. 15-0 Esagera con il dritto Flavio e manda via il colpo.🔗 Leggi su Oasport.it

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