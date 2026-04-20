100 a Tavola 2026 | Modica Ragusa e Comiso celebrano la cucina d' autore

Non è da ora che il SudEst di Sicilia sa distinguersi per momenti che possono essere da esempio e traino non solo per l’Isola. Perché certe iniziative espanse per lo Stivale - che ricordiamo essere il posto più bello del Mondo - servono a far capire ancora meglio che luogo magnifico è l’Italia e che storia stupenda di bellezza ci è stata tramandata. Non solo bellezza ma anche bontà. E se i nostri padri ci hanno lasciato in eredità tanta magnificenza e tanto ‘gusto’ del bello e del buono perché non pensare di coniugare le meraviglie monumentali, artistiche, paesaggistiche e territoriali con la cucina d’autore? E così, fra il barocco e le testimonianze del passato nel sud di Sicilia, nasce il payoff La Cucina è Cultura.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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