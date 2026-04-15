A partire dalla prossima settimana, Modica, Ragusa e Comiso ospiteranno una serie di cene esclusive che uniscono il patrimonio artistico delle zone con l’alta cucina. L’iniziativa, chiamata 100 a Tavola, prevede serate in cui si alternano momenti di degustazione e visite culturali. Le cene si svolgeranno in diversi locali e luoghi storici delle tre città, coinvolgendo chef e artisti locali.

Modica, Ragusa e Comiso si preparano a ospitare una serie di cene esclusive che intrecciano il patrimonio artistico locale con l’alta cucina, portando avanti il progetto denominato 100 a Tavola. L’iniziativa, che ha debuttato lo scorso anno nel territorio modicano, si estende ora su tre diverse località della provincia, puntando a unire la valorizzazione dei monumenti e dei paesaggi alla proposta gastronomica d’autore. Un itinerario tra storia e sapori tra Modica, Ragusa e Comiso. Il calendario delle celebrazioni gastronomiche prevede tre appuntamenti distinti in luoghi di straordinario valore simbolico. La prima tappa si terrà a Modica il 24 aprile alle ore 21, in una posizione suggestiva situata proprio sotto il Duomo di San Giorgio, in concomitanza con le ricorrenze per il Santo Patrono.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sapori e arte: il tour di cene esclusive tra Modica, Ragusa e Comiso

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