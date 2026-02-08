Sanità iblea | Cabibbo primario a Modica nuovo direttore del Dipartimento di Medicina dell’ASP di Ragusa

Il dottor Gaetano Cabibbo, attuale primario di Medicina Interna al Maggiore di Modica, è stato nominato nuovo direttore del Dipartimento di Medicina dell’ASP di Ragusa. La scelta mira a rafforzare l’organizzazione sanitaria locale, con Cabibbo che assume un ruolo chiave nella gestione dei servizi medici nella provincia.

Il dottor Gaetano Cabibbo, primario di Medicina Interna presso l’ospedale Maggiore di Modica, è stato nominato Direttore del Dipartimento di Medicina dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Ragusa. La decisione, formalizzata con la deliberazione n. 264 del 6 febbraio 2026, segna un cambiamento significativo nella gestione delle risorse sanitarie del territorio ibleo e apre una nuova fase per le strutture mediche coinvolte. Questa nomina, giunta in un momento in cui la sanità pubblica è costantemente sotto i riflettori, assume una rilevanza particolare per la comunità locale e per gli operatori del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu

