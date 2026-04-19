A Forlì, il 19 aprile 2026, si è diffuso un video registrato durante un’ispezione eseguita con una telecamera. La registrazione riguarda l’indagine sulla morte di una donna e si concentra sulle immagini riprese nel luogo dell’incidente. La registrazione è stata acquisita nel fascicolo degli atti dell’inchiesta, che coinvolge un uomo chiamato a rispondere di presunti reati legati a quella vicenda.

Forlì, 19 aprile 2026 – Nel vasto fascicolo degli atti dell’inchiesta su Luca Spada per le morti in ambulanza durante o dopo trasporti in sua presenza (sei casi, ma è di uno da cui sono stati dedotti gli estremi per il suo arresto), fra i punti su cui gli inquirenti puntano maggiormente il proprio obiettivo c’è la ripresa di lui mentre armeggia attorno a un dispositivo che attira la sua attenzione all’interno del veicolo. https:www.ilrestodelcarlino.itforlicronacacaso-spadino-bivio-indagini-b1q6zdvf Il mezzo in questione è quello in cui il giorno prima era stata caricata la paziente Deanna Mambelli, l’85enne forlivese che doveva essere trasportata dall’ospedale Morgagni-Pierantoni, in un’uscita da Cardiologia, fino alla clinica privata Villa Igea per il conseguente prosieguo delle cure.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Zoom’ sulla telecamera, l’ispezione di Spada dopo la morte di Deanna Mambelli: cosa si vede nel video

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