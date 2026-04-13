A Forlì è stato arrestato un uomo ritenuto coinvolto nelle morti avvenute durante il trasporto in ambulanza. La vicenda riguarda le morti di una donna e di un’altra persona, entrambe trasportate in ambulanza. I figli di una delle vittime hanno espresso la volontà di ottenere giustizia, mentre l’ex indagato è stato sottoposto a fermo. Sono in corso le indagini delle autorità per chiarire la dinamica dei fatti.

I figli di Deanna Mambelli, morta durante un trasporto sanitario in ambulanza a Forlì, chiedono verità e giustizia: “Se Luca Spada è colpevole deve pagare!. L’inchiesta vede arrestato l’ex soccorritore, accusato di omicidio volontario per una serie di decessi sospetti avvenuti sul mezzo di soccorso. Forlì, la rabbia dei figli di Deanna Mambelli “Siamo sconvolti di questa cosa e vogliamo fermamente la verità e che se questo qui è veramente colpevole che paghi, assolutamente”. È una delle dichiarazioni più forti rilasciate da Vittorio Ruffilli, figlio di Deanna Mambelli, l’85enne morta durante un trasporto in ambulanza a Forlì. La conferenza stampa su Luca Spada I due fratelli, intervistati dall’Ansa, si riferiscono all’ex soccorritore Luca Spada, arrestato con l’accusa di omicidio.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Luca Spada arrestato per le morti in ambulanza, la ricostruzione e l'attacco dei figli di Deanna Mambelli

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Anziani morti in ambulanza, i figli di Deanna Mambelli: "L'avevamo vista tre ore prima, stava bene. Poi il decesso improvviso"Vittorio e Giancarlo Ruffilli raccontano l'ultima volta che hanno visto la madre e cosa è successo dopo la sua morte del tutto inaspettata.