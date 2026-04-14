Anziani uccisi in ambulanza la morte di Deanna Mambelli e le intercettazioni di Spada | Secchiamo qualcuno
Un giovane di 27 anni, accusato di aver causato la morte di sei anziani durante trasporti in ambulanza, è stato convocato per un interrogatorio davanti al gip il prossimo 15 aprile. La vicenda riguarda anche le intercettazioni in cui si sente parlare di “seccare qualcuno”. La morte di una delle vittime è collegata al decesso di un’anziana in un episodio che ha sollevato molte discussioni.
Luca Spada, 27enne accusato di aver ucciso sei anziani durante trasporti in ambulanza, comparirà davanti al gip il 15 aprile per l'interrogatorio. Nell'ordinanza con cui è stato chiesto l'arresto ricostruita la morte dell'85enne Deanna Mambelli e le intercettazioni choc: "Ogni tanto qualcuno deve morire".🔗 Leggi su Fanpage.it
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Morti in ambulanza a Forlì, i figli di Deanna Mambelli: «Vogliamo la verità, il colpevole deve pagare» x.com