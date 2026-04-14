Anziani uccisi in ambulanza la morte di Deanna Mambelli e le intercettazioni di Spada | Secchiamo qualcuno

Un giovane di 27 anni, accusato di aver causato la morte di sei anziani durante trasporti in ambulanza, è stato convocato per un interrogatorio davanti al gip il prossimo 15 aprile. La vicenda riguarda anche le intercettazioni in cui si sente parlare di “seccare qualcuno”. La morte di una delle vittime è collegata al decesso di un’anziana in un episodio che ha sollevato molte discussioni.