Zinzi frena sul candidato sindaco a Napoli | Nessuna fuga in avanti serve rispetto per gli alleati
Il portavoce di un partito del centrodestra ha dichiarato che il documento firmato oggi dalle forze politiche campane in vista delle prossime elezioni amministrative non rappresenta un accordo politico ufficiale. Ha aggiunto che non si tratta di una fuga in avanti e ha sottolineato l’importanza di mantenere rispetto per gli alleati. La posizione è stata comunicata in risposta alle voci sulla possibile scelta del candidato sindaco a Napoli.
"Vogliamo essere chiari: il documento sottoscritto oggi dalle forze centrodestra campano in vista delle prossime Amministrative non è in alcun modo un accordo politico formalmente ratificato". Così il commissario della Lega Campania, Gianpiero Zinzi. "Non accettiamo - spiega Zinzi - che vengano.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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