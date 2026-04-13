A poche settimane dalle elezioni amministrative, il centrodestra ad Agrigento non ha ancora definito un candidato sindaco unito. I disaccordi tra gli alleati e le recenti inchieste giudiziarie che coinvolgono alcuni componenti del fronte politico complicano ulteriormente la situazione. All’ingresso della città, un manifesto invita a votare “Fratelli d’Italia” alle prossime consultazioni. La città di Pirandello si trova quindi di fronte a una campagna elettorale ancora in fase di definizione.

Alle prossime elezioni amministrative votate “Fratelli d’Italia”. Un manifesto campeggia all’entrata di Agrigento, la città di Pirandello. La corsa alle prossime amministrative del 24-25 maggio è cominciata: il centrodestra però non ha un candidato sindaco a poco più di sei settimane dalle urne. L’uscente Franco Micciché, reduce dalla poco fortunata esperienza di Agrigento capitale della Cultura 2025, e stato già fatto fuori dai giochi prima ancora di conoscere la data delle elezioni e prima che potesse proferire parola. Adesso che la data si conosce, manca appena un mese e mezzo, il centrodestra e tutto il suo parentato non ha ancora preso una decisione su quello che sarà la persona che potrebbe guidare la città.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Agrigento, il centrodestra non ha un candidato sindaco unitario: pesano disaccordi tra alleati e inchieste giudiziarie

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Il Centrodestra compatto ha trovato la quadra: c'è il nome del candidato a sindaco di AgrigentoIl Centrodestra si presenterà compatto alle prossime elezioni amministrative di Agrigento e con un solo candidato sindaco.