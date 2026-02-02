Questa sera su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di Zelig 30. Lo show, che ha ripercorso trent’anni di comicità, chiude con una puntata piena di risate e ricordi. Ale & Franz, Sconsolata e gli altri comici dell’ultima serata si preparano a salutare il pubblico, mentre Claudio Bisio e Vanessa Incontrada conducono lo spettacolo. La puntata promette di essere un’ultima esplosiva festa di comicità.

Si chiude con un'ultima puntata esplosiva il viaggio nella memoria di Zelig 30, lo show comico ideato da Gino&Michele e Giancarlo Bozzo e condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Ecco la scaletta dei comici in scena stasera su Canale 5. Zelig 30 arriva al traguardo finale con un'ultima serata che mette insieme ancora una volta passato e presente dello show che ha segnato un'epoca della televisione italiana. Trent'anni di comicità non si archiviano così facilmente, ma in queste settimane il programma comico ideato da Gino&Michele e Giancarlo Bozzo ci ha fatto fare un piacevolissimo tuffo nel passato, facendo scoprire anche alle nuove generazioni quei comici che ci hanno fatto sbellicare dalle risate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Zelig 30 stasera su Canale 5: Ale & Franz, Sconsolata e tutti i comici dell'ultima puntata

Approfondimenti su Zelig 30

Stasera su Canale 5 torna Zelig 30 con la seconda puntata.

Questa sera va in onda l’ultima puntata di Zelig 30, il programma che ha fatto la storia della comicità italiana.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Zelig stasera riparte la 30esima edizione, i comici

Ultime notizie su Zelig 30

Argomenti discussi: Zelig 30, stasera in tv la terza puntata: anticipazioni e comici in scaletta; Zelig 30, stasera in tv tocca a Teresa Mannino e Katia e Valeria far ridere il pubblico; Zelig 30 su Canale 5: Teresa Mannino e i comici della terza puntata; A Zelig stasera si ride con loro: la lista ospiti di oggi, lunedì 26 gennaio.

Zelig 30, il grande finale su Italia 1: ospiti Antonio Albanese, Ale e Franz, CochiZelig 30 torna in onda stasera in tv, lunedì 2 febbraio. L'ultimo appuntamento con lo show condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, firmato da Gino & Michele e ... ilmessaggero.it

Zelig 30, stasera in tv l'ultima puntata: anticipazioni e comici in scalettaClaudio Bisio e Vanessa Incontrada si avvalgono di ospiti d'eccezione per l'ultima tappa celebrativa dello show comico ... today.it

Ultimo appuntamento la festa per i 30 anni di Zelig, stasera su Canale 5. L'elenco degli comici in studio. facebook