Questa sera va in onda l’ultima puntata di Zelig 30, il programma che ha accompagnato gli italiani per tre decenni. Sul palco ci saranno ancora Bisio e Incontrada, con ospiti come Ale e Franz, Cochi e Antonio Albanese. La serata promette di chiudere in grande, con le risate che hanno reso celebre lo show e i volti diventati ormai parte delle nostre vite.

Si chiude il cerchio. E quale cerchio: 30 anni di risate, di volti diventati familiari, di battute entrate nel linguaggio quotidiano. Delle risate liberatorie provocate da Zelig. Zelig 30 saluta il pubblico con la sua quarta e ultima puntata, stasera in tv alle 21.30 su Canale 5 e in contemporanea sulla piattaforma di Mediaset Infinity. Un gran finale che promette emozioni e risate a profusione. E con una scaletta che è già un programma di per sé: Antonio Albanese, Ale e Franz, Aurelio «Cochi» Ponzoni. Tre nomi, tre leggende: sono loro gli ospiti speciali di questo ultimo appuntamento. Condotto, come sempre, da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. 🔗 Leggi su Amica.it

Tutto sull'ultima puntata stasera in tv di Zelig 30: ospiti speciali di Bisio e Incontrada, Ale e Franz, Cochi e Antonio Albanese. Le anticipazioni

Approfondimenti su Zelig 30

Stasera su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Zelig 30, condotta da Bisio e Incontrada.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Nella prima puntata di Zelig, Claudio Bisio ha eseguito una versione acustica della sua hit Rapput!

Ultime notizie su Zelig 30

