Zayn Malik e Louis Tomlinson sono stati coinvolti in una colluttazione durante un evento pubblico, con Malik che ha colpito Tomlinson al volto dopo un commento sulla madre defunta del cantante. L’alterco si è concluso con Malik che ha riportato una ferita alla testa e una commozione cerebrale. Di conseguenza, il progetto Netflix con i due ex componenti dei One Direction è stato annullato. La relazione tra Malik e Tomlinson ha subito tensioni già a partire dal 2015.

Le prime crepe nel 2015 con l’uscita a sorpresa di Zayn Malik, poi il crollo e la separazione artistica. I fan dei One Direction ricordano molto bene quei due anni che hanno rappresentato la fine di una delle boy band più amate di sempre. Che i rapporti tra tutti gli ex componenti non fossero idilliaci era cosa nota. La morte di Liam Payne il 16 ottobre 2024 sembrava potesse funzionare da “collante” tra i reduci Zayn Malik, Louis Tomlinson, Harry Styles e Niall Horan. Un tentativo c’è stato, ma è finito malamente. È il caso di Zayn Malik e Louis Tomlinson che sono stati coinvolti in un progetto Netflix, ma un incidente tra i due cantanti ha mandato “in fumo un anno di lavoro”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Zayn Malik ha preso a pugni Louis Tomlinson per un commento sulla madre morta”: taglio alla testa e commozione cerebrale. Il progetto Netflix con i due ex One Direction salta

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