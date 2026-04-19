Durante le riprese di un documentario su Netflix, si sarebbe verificato un episodio di violenza tra due ex membri di una band pop. Secondo fonti, uno dei partecipanti avrebbe colpito un altro, portando a tensioni tra i componenti. Nello stesso periodo, uno dei cantanti sarebbe scomparso, dopo un incidente in cui sarebbe precipitato da un balcone. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e generato discussioni sulla situazione del gruppo.

La scomparsa di Liam Payne, avvenuta il 16 ottobre 2024, dopo essere precipitato dal balcone della sua camera di hotel di Buenos Aires, sembrava averli in qualche modo riavvicinati ma, a quanto pare, le strade degli One Direction, o quantomeno quelle di Zayn Malik e Louis Tomlinson, si sono nuovamente allontanate. Questa volta, probabilmente, in maniera definitiva. L’anno scorso era stato annunciato che Nicola Marsh, la regista del documentario su Demi Lovato, Child Star, avrebbe diretto per Netflix una miniserie, strutturata in tre parti, che avrebbe seguito Malik e Tomlinson in un viaggio on the road negli Stati Uniti. Oltre a parlare delle loro esperienze con la fama, della vita privata e delle carriere, i due musicisti avrebbero dovuto affrontare anche il tema della tragica morte del loro compagno di band.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - One Direction sempre più divisi: Zayn Malik avrebbe picchiato Louis Tomlinson durante le riprese di un documentario Netflix

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