Zayn Malik ha colpito Louis Tomlinson con un pugno dopo un commento sulla madre morta | salta la serie Netflix

Durante le riprese di una docuserie Netflix, Zayn Malik e Louis Tomlinson sono stati protagonisti di un alterco. Malik avrebbe colpito Tomlinson con un pugno dopo un commento sulla madre defunta di quest’ultimo, provocando una commozione cerebrale all’ex componente dei One Direction. L’incidente avrebbe portato alla sospensione del progetto, secondo quanto riportato dal quotidiano The Sun.

Lite tra Zayn Malik e Louis Tomlinson sul set di una docuserie Netflix: il primo avrebbe colpito l'ex compagno con un pugno provocando una commozione cerebrale e la cancellazione del progetto, stando al The Sun.🔗 Leggi su Fanpage.it

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“Il mio primo tatuaggio fu il nome di mio nonno, Walter, e me lo feci tatuare in arabo. Lo feci perché a mia mamma non piaceva l'idea dei tatuaggi, così mi tatuai il nome di suo padre perché lei fosse d'accordo, ma era anche in onore a lui”. @zaynmalik per Vani x.com

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