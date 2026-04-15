Lisa Angiolini | Avevo il tarlo di questo record Era nel mirino ma sono incredula

Nella vasca lunga di Riccione si è conclusa la seconda giornata dei Campionati Italiani di nuoto 2026, con le finali che hanno assegnato i titoli nazionali e il pass per gli Europei di Parigi. Tra le atlete in evidenza, una nuotatrice ha manifestato entusiasmo per aver raggiunto un record, mentre si parla di una serata che ha visto protagonisti molti atleti in gara. La competizione ha visto un grande coinvolgimento tra i partecipanti e gli spettatori presenti.

Cala ufficialmente il sipario anche sulla seconda giornata dei Campionati Italiani di nuoto 2026. Nella vasca lunga di Riccione si è infatti da poco conclusa la serata dedicata alle finali per i titoli nazionali, i quali mettono in palio anche il pass per gli Europei di Parigi. Una delle protagonista della sessione serale è stata sicuramente Lisa Angiolini, autrice di una prestazione perfetta nell’ultimo atto dei 200 rana. La toscana già ieri aveva dimostrato una condizione superiore alle connazionali, vincendo il titolo dei 100 davanti a Benedetta Pilato. Angiolini si è ripetuta oggi nella più lunga distanza, firmando il crono di 2’22”28, nuovo record italiano, ed avvicinandosi ai tempi delle migliori nuotatrici del mondo (si tratta infatti della quarta prestazione mondiale della stagione).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lisa Angiolini: “Avevo il tarlo di questo record. Era nel mirino, ma sono incredula” Notizie correlate Lisa Angiolini incredula: “Avevo questo record nel mirino, non pensavo di andare così forte”Cala ufficialmente il sipario anche sulla seconda giornata dei Campionati Italiani di nuoto 2026. Leggi anche: Lisa Angiolini frantuma il record italiano dei 200 rana ed entra in una nuova dimensione internazionale! Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lisa Angiolini beffa Benedetta Pilato e conquista il titolo dei 100 rana a Riccione: toscana agli Europei 2026; Nuoto, Assoluti: Lamberti da record a Riccione, Pilato battuta da Angiolini; Nuoto, a Riccione record di Michele Lamberti nei 50 dorso. Bene Quadarella, Angiolini, Deplano e Curtis; Assoluti Unipol 2026. Giorno 1 (PM). RI Michele Lamberti: 50 dorso (24.38). Tutti i podi. Lisa Angiolini incredula: Avevo questo record nel mirino, non pensavo di andare così forteCala ufficialmente il sipario anche sulla seconda giornata dei Campionati Italiani di nuoto 2026. Nella vasca lunga di Riccione si è infatti da poco ... oasport.it Lisa Angiolini, record italiano nei 200 rana con 2:22.28Una giornata memorabile per il nuoto italiano: Lisa Angiolini ha stabilito il nuovo record italiano nei 200 rana, con l'eccezionale tempo di 2:22.28 in vasca lunga. Questa straordinaria prestazione ca ... it.blastingnews.com Sara Curtis & Lisa Angiolini Scorch To Italian Records In Riccione facebook Lisa Angiolini Firma Il Record Italiano Nei 200 Rana, 2:22.28 x.com