Magnini ha commentato l’attuale stato dell’Inter, affermando che non bisogna ancora parlare di Scudetto. Ha detto che Chivu non gli ha sorpreso e ha condiviso una sua opinione sul caso Bastoni. Durante l’intervista a Tuttosport, il dirigente ha toccato vari aspetti della squadra, facendo il punto sulla situazione attuale senza entrare in dettagli troppo approfonditi.

Inter News 24 Magnini, intervistato da Tuttosport, ha parlato così dell’Inter: dalla corsa Scudetto a Chivu, fino al caso Bastoni. Le sue parole. Intervistato dai microfoni di Tuttosport, l’ex campione di nuoto e tifosissimo interista Filippo Magnini frena i facili entusiasmi nerazzurri: per lui lo scudetto non è ancora vinto. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. LA VOLATA SCUDETTO «Quante partite mancano alla fine? Nove. Allora non può essere ancora scudetto. Solo un folle penserebbe che sia già fatta! Poi certo, otto punti di vantaggio non sono pochi ma dobbiamo continuare a vincere, a fare punti. Queste due ultime gare non sono andate bene anche se, come spesso capita nel calcio, ci sono stati parecchi episodi un po’ controversi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Magnini frena gli entusiasmi: «Sarebbe folle pensare già allo Scudetto. Chivu non mi ha sorpreso e sul caso Bastoni dico questo…»

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