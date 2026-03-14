Inter-Chivu rinnovo in vista | fiducia totale oltre lo Scudetto

L’Inter ha deciso di rinnovare il contratto di Cristian Chivu, mantenendolo in squadra anche se non dovesse vincere lo Scudetto o la Coppa Italia. La società ha comunicato la volontà di proseguire con il difensore romeno, che continuerà a vestire la maglia nerazzurra anche nella prossima stagione. La decisione riguarda esclusivamente il futuro del giocatore, senza riferimenti ad altri aspetti.

L’ Inter blinda Cristian Chivu indipendentemente dall’esito della corsa allo Scudetto e alla Coppa Italia. La dirigenza nerazzurra ha definito un piano di continuità che scavalca la contingenza dei trofei, confermando la totale fiducia nel tecnico romeno nonostante il recente passo falso nel derby. Secondo quanto filtrato da Viale della Liberazione, il club è intenzionato a estendere l’attuale contratto, in scadenza al 30 giugno 2027, per evitare che l’allenatore inizi la prossima stagione in una condizione di precarietà contrattuale. Una mossa politica volta a rafforzare l’autorità del “timoniere” davanti allo spogliatoio e sul mercato. La solidità della posizione di Chivu non è stata scalfita dal riavvicinamento del Milan, ora a -7 dopo aver rischiato il baratro del -13. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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