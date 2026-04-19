Zanetti | Bastoni è un ragazzo straordinario L’Inter conosce i suoi valori umani

Da juventusnews24.com 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'intervista, un ex calciatore ha espresso apprezzamento per un giovane difensore attualmente in forza a una squadra di calcio di Serie A. Ha descritto il giocatore come un ragazzo straordinario e ha affermato che la società conosce i suoi valori umani. La dichiarazione si focalizza sulla personalità e sui valori personali del calciatore, senza fare riferimenti specifici a dettagli tecnici o altri aspetti della sua carriera.

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