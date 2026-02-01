Liv Morgan ha sorpreso tutti durante l’ultimo evento di WWE. Dopo aver vinto il Women’s Royal Rumble 2026, ha svelato come sia stata coinvolta nell’eliminazione di Raquel Rodriguez, un colpo di scena che ha fatto discutere i fan. Morgan ha spiegato di aver agito sotto pressione e di aver fatto le sue scelte in modo complicato, lasciando il pubblico a chiedersi cosa succederà ora nel mondo WWE.

Liv Morgan ha vinto il Women’s Royal Rumble Match del 2026, un traguardo enorme per la sua carriera, ma il suo successo è stato accompagnato da un momento scioccante. Durante il match, infatti, Liv ha eliminato la sua compagna nel Judgment Day, Raquel Rodriguez, lasciando i fan senza parole. LIV MORGAN STABS RAQUEL IN THE BACK AND ELIMINATES HER #RoyalRumble pic.twitter.comf4ef1KLjiQ — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) January 31, 2026 Nel post-show della Royal Rumble, Liv Morgan si è presentata per festeggiare la sua vittoria e ha affrontato apertamente la questione, spiegando il motivo per cui ha deciso di eliminare Raquel. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Tradimento nel Judgment Day, Liv Morgan spiega l’eliminazione di Raquel Rodriguez

Approfondimenti su Judgment Day WWE

I Judgment Day sono una delle fazioni più discusse della WWE, con Dominik Mysterio temporaneamente assente.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Judgment Day WWE

Argomenti discussi: ROYAL RUMBLE 2026: Liv Morgan vince eliminando Tiffany e va a WrestleMania.

Liv Morgan vince la Royal Rumble femminile 2026 a Riyad e dichiara: “Merito questa vittoria. Ora deciderò con il Judgment Day a quale titolo puntare a WrestleMania”. (WWE) #wwenews #wweitalia #royalrumble #livmorgan #wrestling #dmaxwwe x.com

TERMINATOR 2 - JUDGMENT DAY 3 miliardi di vite umane si spensero il giorno 29 di agosto del 1997. I sopravvissuti dell’olocausto nucleare chiamarono quella guerra il giorno del giudizio. E sopravvissero solo per affrontare un nuovo incubo. La guerra con - facebook.com facebook