Durante la prima notte di WrestleMania 42, un content creator ha dichiarato di essere stato allontanato dallo spettacolo nonostante disponesse di un biglietto valido. L’individuo ha riferito di aver subito un’espulsione senza motivo apparente, generando una denuncia nei confronti della WWE. La vicenda ha attirato l’attenzione e sollevato discussioni sulla gestione degli spettatori all’interno dell’evento. La WWE non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda.

Durante la Night 1 di WrestleMania 42 si sarebbe verificato un episodio spiacevole ai danni di un content creator, che ha accusato la WWE di averlo cacciato dallo show, nonostante lui fosse in possesso di regolare biglietto per assistere all’evento. Il creator in questione sarebbe GFed, un tiktoker e YouTuber che si descrive come una “guida degli stadi di internet”, dove per stadi si intendono gli impianti di NBA oppure quelli di MLB, come pure quelli di football collegiale; sarebbe inoltre particolarmente noto per alcune challenge dove in pratica “sfida” la sicurezza di tali impianti per capire come funzioni la security, con l’intenzione di verificare quanto tempo impiega la sicurezza per scoprirlo e chiedergli di andarsene mentre si trova in campo o sugli spalti.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: La denuncia di un content creator “cacciato senza motivo”

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