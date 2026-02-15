Cena romantica su un bus dell' Atac | la trovata virale del content creator

Matteo Iacopini ha organizzato una cena romantica a bordo di un bus dell’Atac, spinto dalla voglia di sorprendere con un’idea originale. Per questa esperienza, ha portato tavoli e sedie da casa, trasformando il veicolo in un ristorante improvvisato. La sua trovata ha rapidamente fatto il giro dei social, attirando l’attenzione di molti utenti. Iacopini, noto sui social come content creator, ha condiviso il momento in cui si è seduto per la cena, cercando di conquistare alcune ragazze con metodi insoliti. La scena ha catturato l’interesse di chi segue le sue avventure, diventando subito vir

Matteo Iacopini ha cenato con una ragazza a bordo di un mezzo del trasporto pubblico portandosi da casa sedie e tavolino Tavoli e sedie portate da casa per una cena decisamente particolare. Matteo Iacopini, content creator di Roma, su Instagram interpreta un personaggio che tenta approcci originali con le ragazze, ottenendo risultati tutt’altro che entusiasmanti. L’ultima “impresa” è dedicata a San Valentino, il giorno degli innamorati. In un recente video pubblicato sul suo profilo Instagram si vede Matteo salire a bordo di un bus Atac, precisamente uno che presta servizio sulla linea 87, all’altezza di piazza Cavour.🔗 Leggi su Romatoday.it Guadagni stellari (mai dichiarati) su OnlyFans, ma per le due content creator arriva il conto da pagare In questo articolo si analizzano i guadagni di due content creator su OnlyFans, che avrebbero incassato circa 800mila euro in cinque anni senza dichiararli al Fisco. Professione ‘influencer', 25mila aziende danno spazio ai Digital content creator In Italia, più di 25 mila aziende si sono specializzate nella creazione di contenuti digitali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: San Valentino: 9 ristoranti romantici per un cena d'amore sul lago di Como; Appuntamento a lume di candela: 31 ristoranti romantici per una speciale cena di San Valentino; Quali sono i locali più romantici per San Valentino 2026, dal fine dining alla pizzeria d’autore; San Valentino i nostri consigli per una cena romantica indimenticabile. I cibi su cui devi puntare a San Valentino? Sono questi qui, per una cena perfettaSe avete una cena romantica in vista, evitate come la peste i cibi pericolosi e scegliete solo ingredienti amici della sfera sessuale: dagli asparagi alle ostriche, passando per i fichi. buonissimo.it Hai in programma una cena romantica? Bene, ma cerca di evitare tutti questi cibiSe volete che una cena romantica sia perfetta, non dovete assolutamente portare in tavola alcuni cibi: sono pericolosi perché abbassano la libido e il desiderio sessuale. buonissimo.it Una cena romantica alla Tinara del Belvedere, dove il panorama si accende di luci soffuse e ogni sapore diventa un ricordo da condividere. La Tinara del Belvedere ti aspetta a pranzo o a cena Chiamaci al 351 630 4931 e prenota il tuo tavolo CI facebook