La settimana di Dossier dalle aziende che investono sui content creator al rischio frana a Catania

Durante questa settimana, Dossier ha approfondito il mondo delle aziende che investono sui content creator e il rischio frana a Catania. Si sono analizzati i guadagni extra delle aziende che collaborano con influencer e si è parlato delle criticità legate alla stabilità del territorio. La situazione a Catania riguarda sia il settore commerciale che le preoccupazioni ambientali.

Catania "figghiozza" dei content creator: ecco quanto guadagnano (in più) le aziende che si affidano agli influencer. Valerio Musumeci ha spulciato i dati, raccolto le testimonianze dei clienti e dei titolari di alcune delle principali società di marketing digitale del territorio etneo. Il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

