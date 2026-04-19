WWE | Il figlio di Sid Vicious protesta per l’atteggiamento della federazione verso il padre

Durante il weekend di WrestleMania, si è tenuta la cerimonia annuale della Hall of Fame WWE, che ha seguito la puntata di SmackDown. In questa occasione, il figlio di un noto wrestler ha espresso pubblicamente il proprio disappunto riguardo all’atteggiamento della federazione nei confronti del padre, scomparso alcuni anni fa. La cerimonia ha attirato l’attenzione di molti fan e addetti ai lavori, in un contesto ricco di eventi e celebrazioni.

Come da tradizione, la cerimonia della Hall of Fame WWE si è svolta anche quest’anno dopo la puntata di SmackDown, facendo da apripista al weekend di WrestleMania che ha visto svolgersi la prima serata. Tra i vari nomi annunciati ed introdotti c’è stato anche Sid Vicious, che è stato incluso nella “Legacy Wing” della Hall of Fame insieme a Bad News Brown. Già al momento dell’annuncio, tale decisione ha fatto scalpore in quanto per la Legacy Wing non sono previsti discorsi come per gli altri introdotti, e già Dave Meltzer aveva ipotizzato che in questa precisa ala della Hall of Fame finiscano i nomi che la WWE non ritiene abbastanza appetibili per una introduzione “standard”.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Il figlio di Sid Vicious protesta per l’atteggiamento della federazione verso il padre Notizie correlate WWE: Annunciato Sid Vicious come nuovo membro della Hall of FameE’ notizia di oggi che la classe del 2026 della WWE Hall of Fame si arricchisce di un nuovo membro: dopo AJ Styles, Stephanie McMahon, i Demolition e... Gli ayatollah di padre in figlio verso la rovina dell’IranIl 57enne Mojtaba eletto successore del padre Alì Khamenei ? “Come se avessero eletto Pontefice un chierichetto”, commentano gli esperti di storia e... Una raccolta di contenuti Si parla di: Il figlio di Sycho Sid critica la WWE: Mancato di rispetto a mio padre, Hall of Fame deludente; WWE Hall of Fame 2026 – Il recap della cerimonia.