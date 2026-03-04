Gli esperti di storia e tradizioni iraniane commentano con scetticismo l'elezione di Mojtaba, 57 anni, come successore del padre Alì Khamenei. Viene criticata la scelta, definendola come se fosse stato eletto un chierichetto al posto di un leader di lunga esperienza. La nomina ha suscitato reazioni di sorpresa e dubbi tra analisti e osservatori internazionali.

Il 57enne Mojtaba eletto successore del padre Alì Khamenei? “Come se avessero eletto Pontefice un chierichetto”, commentano gli esperti di storia e tradizioni iraniane. Senza carisma e troppo giovane nel ruolo di Guida Suprema di un gerontoregime teocratico, Mojtaba Khamenei sembra incarnare la celebre definizione di Sun Tzu sui perdenti “guerrieri già sconfitti che prima vanno in guerra e poi cercano di vincere”. Vista da Washington e Gerusalemme é la scelta migliore perché, considerato molto più fondamentalista, terrorista e spietato del genitore e per questo imposto sembra con i mitra spianati dai pasdaran, nei quali si arruolò a 17 anni, la neo Guida Suprema baby giustifica addirittura più del Khamenei padre la personificazione del target perfetto da eliminare e nei confronti del quale é già scattata la caccia all’uomo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Gli ayatollah di padre in figlio verso la rovina dell’Iran

Chi è Mojtaba Khamenei, il figlio dell’ayatollah verso la nomina a nuova Guida Suprema dell’IranCinquantasei anni, secondogenito di Ali Khamenei e figlio prediletto, Mojtaba che prende il posto del padre come Guida Suprema dell’Iran è un...

Chi è Mojtaba, il figlio di Khamenei scelto come successore del padre: sarà la nuova Guida suprema dell’IranSecondo media locali è Mojtaba, il figlio di Alì Khamenei, la nuova Guida suprema dell'Iran: è stato scelto come successore del padre dall'Assemblea...

Contenuti e approfondimenti su Gli ayatollah di padre in figlio verso....

Temi più discussi: Trump su Truth: Ali Khamenei è morto. Il nodo della successione dopo la conferma; Iran, figlio di Khamenei principale candidato a nuova Guida Suprema. Ecco chi è; Mojtaba, figlio e successore di Khamenei: chi è la nuova Guida Suprema dell'Iran; L'Iran sceglie il figlio di Khamenei, chi è la nuova guida suprema.

Mojtaba Khamenei , figlio dell’ayatollah ucciso, è la nuova Guida suprema dell’IranLa nuova Guida suprema dell’Iran è Mojtaba Khamenei, religioso sciita di 56 anni, secondogenito di Ali Khamenei, storico leader ucciso nei bombardamenti di Stati Uniti e Israele su Teheran. La nomina ... secondopianonews.it

Mojtaba, figlio e successore di Khamenei: chi è la nuova Guida Suprema dell'IranSecondogenito dell'ayatollah ucciso nei raid, è vicino ai pasdaran. Avrebbe un impero immobiliare, anche a Londra e in Svizzera, frutto della vendita ... avvenire.it

#Iran L'Assemblea degli esperti iraniana ha eletto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, come nuova Guida suprema, su indicazione delle guardie rivoluzionarie. Lo riporta Iran International citando fonti informate. La notizia è ripresa anche da Haaretz. facebook

Anche sull’Iran, la Presidente Meloni purtroppo è silente. Venga in Parlamento prima possibile e ci dica qual è la linea del governo italiano. x.com