WWE | Annunciato Sid Vicious come nuovo membro della Hall of Fame

Oggi la WWE ha annunciato che Sid Vicious entrerà nella classe del 2026 della Hall of Fame. Con questa aggiunta, la lista dei riconoscimenti per quella edizione si amplia, dopo l’inclusione di AJ Styles, Stephanie McMahon, i Demolition e Dennis Rodman. La notizia è stata diffusa ufficialmente dalla compagnia, senza ulteriori dettagli sui criteri o sulla cerimonia di inserimento.

E’ notizia di oggi che la classe del 2026 della WWE Hall of Fame si arricchisce di un nuovo membro: dopo AJ Styles, Stephanie McMahon, i Demolition e Dennis Rodman, anche Sid Vicious prenderà posto nell’Arca della Gloria WWE. Sid entrerà a far parte della Hall of Fame come membro della Legacy Class, categoria speciale che raccoglie atleti da varie ere del pro wrestling, finanche dai primi del ‘900. Curiosamente, quasi tutti i membri della Legacy Class sono stati introdotti postumi, fatta eccezione per Hisashi Shinma e Joseph Cohen, creatore dell’ MSG Network. Questa particolare categoria della Hall of Fame ha ricevuto in passato alcune critiche, soprattutto in merito alla brevità delle introduzioni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Annunciato Sid Vicious come nuovo membro della Hall of Fame Articoli correlati WWE: Secondo alcune indiscrezioni, Dennis Rodman sarà inserito nella WWE Hall of Fame del 2026Da quanto riferito da fonti interne di ESPN, la leggenda dell’NBA Dennis Rodman sarebbe pronto ad aggiungere un altro gioiello alla sua già illustre... AJ Styles ignora la sua inclusione nella Hall of Fame della WWELa chiusura della serata del 23 febbraio ha segnato un momento di passaggio tra una carriera pluridecennale e il riconoscimento formale della Hall of...