Durante la prima serata di WrestleMania 42, Cody Rhodes è stato coinvolto in un incidente con Randy Orton che ha causato un grave infortunio. La WWE ha rilasciato un comunicato in cui si specifica che al momento non sono state stabilite date per il suo rientro. L’attuale stato di salute dell’atleta rimane sotto osservazione, senza ulteriori dettagli disponibili sulle sue condizioni.

La WWE ha diffuso un aggiornamento preoccupante sulle condizioni di Cody Rhodes dopo la prima serata di WrestleMania 42. L’ Undisputed WWE Champion ha riportato lesioni serie al volto e alla testa in seguito all’attacco subito da Randy Orton al termine del main event di sabato sera, e al momento non è stato dichiarato idoneo a tornare sul ring. Il punt di Randy Orton dopo il main event di WrestleMania 42. Nel main event della prima notte di WrestleMania 42, Cody Rhodes ha conservato l’ Undisputed WWE Championship battendo proprio Randy Orton. La celebrazione, però, è durata pochissimo: subito dopo il match, The Viper ha aggredito l’ American Nightmare colpendolo con il suo classico punt alla testa, infortunandolo realmente.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Cody Rhodes gravemente infortunato da Randy Orton, nessuna data per il rientro

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