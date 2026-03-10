Durante l’ultima puntata di WWE SmackDown, Cody Rhodes ha sconfitto Drew McIntyre, conquistando il suo terzo titolo WWE. La vittoria ha suscitato molte discussioni tra i fan, alimentando speculazioni sul motivo dietro il match tra Cody Rhodes e Randy Orton a WrestleMania. La WWE ha inoltre lasciato intendere che ci siano motivazioni specifiche dietro questa sfida imminente.

L’ultima puntata di WWE SmackDown ha fatto quantomeno discutere, con la vittoria di Cody Rhodes su Drew McIntyre e conseguente terzo titolo WWE per Cody. Oltre alle numerose reazioni indispettite del pubblico, quello che sicuramente molti fan si saranno chiesti è il motivo dietro a questa scelta, tanto discussa. Ebbene, grazie a un nuovo report, pare che la risposta a questo quesito sia arrivata. Quali sarebbero le ragioni dietro al match Rhodes vs Orton?. Secondo un report di Self Made Pro, la ragione dietro al match tra Cody Rhodes e Randy Orton sarebbe lo stesso Cody, che avrebbe spinto per avere un match contro Randy a WrestleMania. Inoltre, sembra anche che Cody avesse saputo da settimane che avrebbe sfidato Orton a Las Vegas. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Apparentemente svelato il perchè del match tra Cody Rhodes e Randy Orton a WM

Articoli correlati

WWE: La reazione di SmackDown al possibile Cody Rhodes vs Randy OrtonCome per ogni puntata, in apertura vengono riportati riassunti ed eventi principali dello show.

Quando la WWE ha deciso di far affrontare Randy Orton contro Cody RhodesLa prospettiva di wrestlemania 42 sta vivendo una trasformazione sostanziale dietro le quinte, guidata da segnali convergenti tra le due figure più...

WWE Cody Rhodes Vs Randy Orton Hell In A Cell Match

Aggiornamenti e notizie su Cody Rhodes

WWE: Cody Rhodes commenta il suo record a WrestleManiaCody Rhodes si prepara al suo quinto main event di WrestleMania consecutivo: ecco cos'ha avuto da dire a riguardo ... spaziowrestling.it

Cody Rhodes svela il suo piano di uscita dalla WWE: Sarà l'ultima voltaRhodes svela il motivo per cui il suo prossimo contratto con la WWE sarà l'ultimo, mentre pianifica il capitolo finale della sua carriera. worldwrestling.it