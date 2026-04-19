WWE | B-Fab e Je’Von Evans sono parenti la rivelazione durante il weekend di WrestleMania

Durante il weekend di WrestleMania, è stata rivelata una relazione di parentela tra due wrestler di WWE, uno di SmackDown e uno di Raw. La superstar di SmackDown ha confermato in un’intervista promozionale per il pay-per-view di Las Vegas di essere parente di Je’Von Evans, il giovane talento di Raw. La notizia è stata comunicata durante una conversazione con The Ringer Wrestling Show.

La superstar di SmackDown ha fatto chiarezza sul legame di sangue con il giovane talento di Raw durante un’intervista promozionale per il pay-per-view di Las Vegas La rivelazione a The Ringer Wrestling Show. Tra gli ospiti della serie di interviste dedicata a WrestleMania 42 realizzata da The Ringer Wrestling Show c’è stata anche B-Fab, che ha svelato un dettaglio inedito sulla sua vita privata. Durante la chiacchierata è saltato fuori il nome di Je’Von Evans e la wrestler ha colto l’occasione per confermare di essere legata all’astro nascente di Raw da un vero rapporto di parentela, non da quella vicinanza che a volte porta a chiamarsi “cugini” pur non essendolo davvero.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: B-Fab e Je’Von Evans sono parenti, la rivelazione durante il weekend di WrestleMania Notizie correlate WWE: Grandi piani per Je’Von Evans a WrestleMania 42Dopo il suo debutto nel main roster, Je’Von Evans ha collezionato una serie di prestazioni straordinarie, dimostrando chiaramente di meritare il suo... WWE: Cody Rhodes non considera più “green” Trick Williams e Je’Von EvansRhodes elogia i due ex NXT, definendoli pronti per il grande palcoscenico e capaci di cambiare lo stile del wrestling moderno. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: WWE: Punk senza mezzi termini contro Roman. B-Fab Reveals That She & Je’Von Evans Are RelatedB-Fab states that they’re legitimately related. One of the guests to appear on The Ringer Wrestling Show’s WrestleMania 42 interview series was B-Fab. At one point in the conversation, Je’Von Evans’ ... fightful.com WWE: Je’Von Evans non esclude un turn heel in futuroSebbene sia difficile immaginare Je'Von Evans tra le fila dei cattivi, il wrestler ha citato una sua vecchia gimmick come prova contraria ... spaziowrestling.it