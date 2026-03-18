WWE | Grandi piani per Je’Von Evans a WrestleMania 42

Je’Von Evans, recentemente promosso al main roster WWE, ha partecipato a diverse competizioni durante il periodo precedente a WrestleMania 42. Dopo il debutto, ha ottenuto risultati notevoli in vari incontri, dimostrando di essere un atleta in crescita. La WWE ha annunciato piani importanti per lui in vista dell’evento, che si terrà tra poche settimane.

Dopo il suo debutto nel main roster, Je’Von Evans ha collezionato una serie di prestazioni straordinarie, dimostrando chiaramente di meritare il suo posto tra i grandi. Evans ha fatto il suo esordio alla Royal Rumble di quest’anno, resistendo per ben 41 minuti prima di essere eliminato da Randy Orton. Inoltre, ha partecipato anche all’ Elimination Chamber maschile. Negli ultimi mesi, ha costruito uno slancio sempre più forte nel main roster e, con WrestleMania alle porte, i fan si chiedono quale sarà il suo ruolo nel “Grandaddy of Them All”. Je’Von Evans si prende la scena. Secondo quanto riportato, la WWE starebbe valutando di inserirlo in un match multi-uomo valido per l’ Intercontinental Championship a WrestleMania 42. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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