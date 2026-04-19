WWE | Arresti a WrestleMania 42 diversi fan beccati a rubare le sedie commemorative

Durante l’evento WrestleMania 42 all’Allegiant Stadium di Las Vegas sono stati segnalati diversi episodi di furto di sedie commemorative da parte di alcuni spettatori. Alcuni fan sono stati fermati dalle forze dell’ordine mentre tentavano di portare via gli oggetti come ricordo della manifestazione. La serata si è conclusa con alcuni di loro sotto arresto, mentre le autorità hanno confermato l’identificazione di più persone coinvolte nei furti.

Per qualcuno la prima edizione di WrestleMania 42 all’ Allegiant Stadium di Las Vegas non si è chiusa con un souvenir ma con le manette ai polsi. Diversi fan sono stati fermati dalla sicurezza dopo aver tentato di portare via le sedie commemorative dello show senza averne il diritto, e i video dell’episodio stanno circolando online da ore. Cosa è successo all’interno dell’Allegiant Stadium. Durante le due serate dell’evento, le immagini diffuse sui social mostrano gli addetti alla sicurezza che intervengono per bloccare alcuni spettatori intenti a uscire dallo stadio con le sedie sotto il braccio. Sedie che, semplicemente, non erano comprese nel prezzo del loro biglietto.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Arresti a WrestleMania 42, diversi fan beccati a rubare le sedie commemorative Notizie correlate WWE: Disastro prezzi TKO, fan in rivolta per WrestleMania 42La nuova strategia di TKO Group scatena il caos: prezzi dei biglietti alle stelle e vendite in calo per Elimination Chamber e WrestleMania 42. WWE: WrestleMania 42, crescono le critiche interne a Triple HSecondo quanto riportato dal Wrestling Observer, la WWE starebbe vivendo un momento di forte instabilità nella pianificazione di WrestleMania 42, con... Contenuti e approfondimenti Rivelati i veri piani per Randy Orton a WrestleMania 42 della WWE prima del coinvolgimento di Pat McAfeeIl piano originale della WWE per WrestleMania riguardante Randy Orton svela un percorso più oscuro che non è mai stato trasmesso. worldwrestling.it WWE annulla un altro match di WrestleMania 42 a un giorno dall'evento, ecco le nuove informazioni.La WWE annulla il match titolato tra Tiffany Stratton e Giulia, programmando un nuovo incontro per determinare la sfidante prima di WrestleMania 42. worldwrestling.it