WWE | Disastro prezzi TKO fan in rivolta per WrestleMania 42

Il passaggio della WWE a TKO Group Holdings ha causato una polemica tra i fan, arrabbiati per i prezzi troppo alti dei biglietti per WrestleMania 42. Molti spettatori hanno denunciato costi elevati per assistere all’evento, portando a proteste sui social e a un calo dell’entusiasmo. Le critiche si concentrano soprattutto sull’aumento delle tariffe, che ha reso difficile per alcuni seguire la manifestazione dal vivo. La questione continua a dividere gli appassionati di wrestling.

Il passaggio della WWE sotto l'egida di TKO Group Holdings ha portato cambiamenti radicali, non tutti accolti con favore dagli appassionati. Nelle ultime settimane, il dibattito si è infiammato a causa di una politica dei prezzi definita da molti "aggressiva e fuori controllo". Con l'avvicinarsi di Elimination Chamber e, soprattutto, di WrestleMania 42 a Las Vegas, i fan si trovano di fronte a esborsi economici senza precedenti, sollevando seri dubbi sulla sostenibilità a lungo termine di questo modello di business. L'addio all'era "Family Friendly". Durante una recente conferenza finanziaria, i vertici di TKO hanno chiarito che l'era dei prezzi accessibili voluta da Vince McMahon è ufficialmente terminata.