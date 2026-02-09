WWE | WrestleMania 42 crescono le critiche interne a Triple H

La WWE sta attraversando un periodo di confusione e tensione. Secondo il Wrestling Observer, i piani per WrestleMania 42 cambiano di continuo, e Paul Levesque, noto come Triple H, si trova sotto pressione. La card, che doveva essere definita con precisione, è stata rivoluzionata più volte, lasciando molti a chiedersi se la festa di quest’anno riuscirà a rispettare le aspettative.

Secondo quanto riportato dal Wrestling Observer, la WWE starebbe vivendo un momento di forte instabilità nella pianificazione di WrestleMania 42, con Paul Levesque finito nel mirino per i continui cambiamenti alla card La card completa stravolta dopo il Royal Rumble. Nella puntata del 9 febbraio 2026 del Wrestling Observer Radio, Bryan Alvarez e Dave Meltzer hanno discusso della crescente frustrazione all’interno della WWE per i continui stravolgimenti ai piani di WrestleMania 42. Secondo Meltzer, la compagnia aveva una card completa già prima del Royal Rumble, ma la situazione è precipitata quando le prime vendite dei biglietti non hanno soddisfatto le aspettative. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

