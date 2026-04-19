WTA Stoccarda 2026 Elena Rybakina conquista il titolo!

Nel torneo WTA 500 di Stoccarda, giocato in Germania, Elena Rybakina ha conquistato il titolo. La finale si è conclusa con la vittoria della tennista, confermando le aspettative della vigilia. La competizione si è svolta nel rispetto del programma stabilito, attirando l’attenzione di pubblico e media. La vittoria rappresenta il primo successo della giocatrice in questa stagione sul circuito WTA.

Il torneo WTA 500 di Stoccarda, in Germania, rispetta il pronostico della vigilia e viene vinto dalla numero 1 del seeding, la kazaka Elena Rybakina, che nell’ultimo atto piega la resistenza della testa di serie numero 7, la ceca Karolina Muchova, sconfitta con lo score di 7-5 6-1 in un’ora e venti minuti di gioco. Nel primo set la kazaka parte bene e grazie al break a trenta centrato nel secondo game allunga sul 2-0, prima di scappare sul 3-0 non pesante. Per altre due volte Rybakina conferma lo strappo, sempre a zero, e si assicura di andare a servire per il set. Nel nono gioco, sul 5-3, la kazaka arriva a due punti dal set sul 30-15, poi la luce si spegne all’improvviso e Muchova torna in partita con il controbreak a 30 che vale il 4-5.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Stoccarda 2026, Elena Rybakina conquista il titolo! Notizie correlate Pronostico e quote Elena Rybakina – Karolina Muchova, Finale WTA Stoccarda 19-04-2026Elena Rybakina e Karolina Muchova inizeranno la loro partita intorno alle ore 13:00. WTA Stoccarda 2026, Rybakina si salva in volata. Fuori Gauff e SwiatekLa giornata dedicata ai quarti di finale del torneo WTA di Stoccarda si rivela a dir poco esplosiva. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: WTA Stoccarda su SuperTennis: finale Muchova-Rybakina LIVE alle 13; WTA Stoccarda 2026, Rybakina si salva in volata. Fuori Gauff e Swiatek; Live Elena Rybakina - Leylah Fernandez - Stoccarda Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 17/04/2026; WTA Stoccarda: tra Rybakina e la seconda Porsche c’è l’ostacolo Muchova. WTA Stoccarda 2026, Elena Rybakina conquista il titolo!Il torneo WTA 500 di Stoccarda, in Germania, rispetta il pronostico della vigilia e viene vinto dalla numero 1 del seeding, la kazaka Elena Rybakina, che nell’ultimo atto piega la resistenza della ... oasport.it WTA Stoccarda: Rybakina mette in garage la seconda Porsche. Battuta in due set MuchovaLa numero 2 del mondo, impostasi con il punteggio di 7-5 6-1, arricchisce la bacheca con il tredicesimo titolo WTA, il secondo al Porsche Tennis Grand Prix dopo il successo del 2024 e il secondo del ... ubitennis.com Elena Rybakina trionfa a Stoccarda e diventa #1 nella race Battuta Karolina Muchova in due set, 7-5 6-1. L’ottava vittoria consecutiva a Stoccarda le permette di ottenere la sua seconda Porsche x.com Bayan Mirra yar shekara 18 ta lashe wasanni 7 a jere tare da lashe kofuna 4, an kawo arshen nasarorin ta a wasan Semi final. Elena Rybakina ta Kai wasan karshe bayan ta doke Mirra Andreeva da ci 7-5 6-1 a Stuttgart kuma za ta kara da Muchova a gasar facebook