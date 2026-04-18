Alle ore 13:00 si svolgerà la finale del torneo WTA di Stoccarda, tra Elena Rybakina e Karolina Muchova. La partita si disputerà alla Hanns-Martin-Schleyer-Halle, un impianto al coperto noto per ospitare raramente eventi sulla terra battuta al chiuso. L'incontro rappresenta l'atto conclusivo di questa edizione del torneo, che si tiene nella sede tedesca.

Elena Rybakina e Karolina Muchova inizeranno la loro partita intorno alle ore 13:00. Si gioca alla Hanns-Martin-Schleyer-HallePorsche-Arena, un impianto al coperto che ospita uno dei non frequenti tornei sulla terra battuta che si giocano al chiuso. La kazaka di Mosca, che ha vinto questo torneo nel 2024, ha raggiunto la sua terza finale stagionale dopo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Elena Rybakina – Karolina Muchova, Finale WTA Stoccarda 19-04-2026

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