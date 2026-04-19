WTA Rouen 2026 Kostyuk liquida la sorpresa Podrez e torna a vincere un titolo

Nella finale del torneo WTA di Rouen, Marta Kostyuk ha battuto Veronika Podrez con i risultati di 6-3 e 6-4 in un'ora e ventuno minuti, conquistando così un titolo. La partita ha segnato la prima finale tutta ucraina nella storia del circuito maggiore. Kostyuk, testa di serie numero uno, ha superato la giovane avversaria nata nel 2007, vincendo il primo titolo della stagione.

Nella finale del torneo WTA di Rouen, la prima tutta ucraina nella storia del circuito maggiore, Marta Kostyuk, testa di serie numero uno del tabellone, liquida la giovane connazionale, classe 2007, Veronika Podrez 6-3 6-4 in un’ora e ventuno minuti. Per la prima favorita del tabellone si tratta del secondo titolo in carriera. La partita inizia all’insegna del predominio delle giocatrici in risposta: sono ben quattro i break messi a segno nei primi sei giochi. Kostyuk aumenta l’intensità dei suoi colpi, firma una devastante serie di otto punti a zero per allungare sul 5-3 e capitalizza la prima opportunità per siglare il 6-3 del parziale di apertura.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Rouen 2026, Kostyuk liquida la sorpresa Podrez e torna a vincere un titolo Notizie correlate WTA Rouen 2026, continua la favola Podrez. Avanzano Kostyuk e CirsteaIl torneo WTA di Rouen torna in campo per disputare i match dei quarti di finale. WTA Rouen 2026: Kostyuk-Podrez, finale tutta ucraina in FranciaSostanzialmente quello che si sta per verificare, nella giornata di domani, a Rouen è un momento storico per il tennis in Ucraina. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: WTA Rouen 2026: Kostyuk-Podrez, finale tutta ucraina in Francia; WTA Rouen, semifinale: highlights Kostyuk-Maria; Tabellone WTA Rouen 2026: Kostyuk e Cirstea partono come favorite; WTA Rouen 2026: Kostyuk e Cirstea in semifinale, vola la sorpresa Podrez. WTA Rouen 2026, Kostyuk liquida la sorpresa Podrez e torna a vincere un titoloNella finale del torneo WTA di Rouen, la prima tutta ucraina nella storia del circuito maggiore, Marta Kostyuk, testa di serie numero uno del tabellone, liquida la giovane connazionale, classe 2007, ... oasport.it WTA Rouen 2026: Kostyuk-Podrez, finale tutta ucraina in FranciaSostanzialmente quello che si sta per verificare, nella giornata di domani, a Rouen è un momento storico per il tennis in Ucraina. Marta Kostyuk e ... oasport.it Nella sua quinta finale si regala il secondo titolo in carriera: Kostyuk batte Podrez per 6-3, 6-4 e vince il titolo del WTA 250 di Rouen x.com Paul Gauguin Garden View Rouen 1884 Pinterest facebook