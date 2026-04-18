Domani a Rouen si disputerà una finale di tennis tra due giocatrici ucraine. La partita rappresenta un evento di rilievo per il tennis nel paese, data la presenza di due atlete che si affronteranno in un torneo internazionale femminile. La competizione si svolge in Francia e si prevedono molte attenzioni sulla sfida tra le due giocatrici ucraine.

Sostanzialmente quello che si sta per verificare, nella giornata di domani, a Rouen è un momento storico per il tennis in Ucraina. Marta Kostyuk e Veronika Podrez daranno vita a una finale tutta tinta dei colori blu e giallo al WTA 250 che si disputa in Francia sulla terra indoor. Se, però, per l’una c’è stata partita, per l’altra non è stato così visto che Sorana Cirstea ha rinunciato a giocare la seconda semifinale a causa di un problema a un ginocchio. Nella sola partita giocata, per Kostyuk dominio incontrovertibile e confermativo del suo status di prima testa di serie. Per la verità le prime fasi sono anche lottate, con quattro immediate palle break per la tedesca Tatjana Maria e, sull’1-1, altre due per l’ucraina, ma dal 2-2 c’è poca storia: break che vale il 3-2 e, sullo slancio, arriva anche il 6-3.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Rouen 2026: Kostyuk-Podrez, finale tutta ucraina in Francia

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