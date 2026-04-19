Durante la prima notte di WrestleMania 42, Cody Rhodes ha difeso con successo il titolo Undisputed WWE Championship contro Randy Orton, che ha perso per schienamento dopo una Cross Rhodes. Nel corso dell’evento, Orton si è rivolto contro Pat, sprecando l’opportunità di vincere e compromettendo la propria prestazione. La serata si è conclusa con la vittoria di Rhodes, che ha mantenuto il titolo in palio.

WWE: il main event della Notte 1 di WrestleMania 42 si è chiuso con la vittoria di Cody Rhodes, che ha sconfitto Randy Orton per schienamento dopo una Cross Rhodes conservando l’ Undisputed WWE Championship. Un match durato circa ventidue minuti, segnato da un blade job con Randy Orton sanguinante in volto, dalle interferenze di Pat McAfee e da un post-match brutale che ha lasciato il campione insanguinato al centro del ring dopo una running Punt della Viper. L’ingresso di Randy Orton e Cody Rhodes. Randy Orton ha aperto le ostilità con un ingresso lento e teatrale, scandito da “Voices” cantata dal pubblico dell’ Allegiant Stadium fino all’ultima nota.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WrestleMania 42: Randy Orton si rivolta contro Pat e spreca tutto, Cody Rhodes resta campione

FULL SEGMENT: Randy Orton shockingly ATTACKS Cody Rhodes: SmackDown, March 13, 2026

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