Durante la prima sera di WrestleMania 42, nel sesto incontro, si è svolto il cambio di campionessa nel Women’s World Championship. Liv Morgan ha sconfitto Stephanie Vaquer, ottenendo la vittoria e conquistando il titolo mondiale. La partita ha avuto luogo all’interno dell’arena di riferimento e ha concluso con il trionfo della nuova campionessa.

WWE: il sesto match della Notte 1 di WrestleMania 42 ha visto il cambio di regno sul Women’s World Championship. Liv Morgan ha sconfitto la campionessa Stephanie Vaquer, chiudendo a 210 giorni il regno de La Primera e iniziando il proprio secondo da detentrice del titolo. Decisiva la presenza a bordo ring del Judgment Day, che con gli interventi di Roxanne Perez e Raquel Rodriguez ha dato una mano alla sfidante. L’entrata di Liv Morgan e i segni dell’attacco a Raw. Liv Morgan si è presentata al Allegiant Stadium insieme a un gruppo di ballerine, prestando il playback sul nuovo tema d’ingresso “Trouble” eseguito dal vivo. La vincitrice del Royal Rumble 2026 è salita sul ring con due lividi neri agli occhi e un bernoccolo visibile sulla fronte, conseguenze dell’attacco subìto in una puntata di Raw due settimane prima.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WrestleMania 42: Liv Morgan detronizza Stephanie Vaquer e torna campionessa del mondo

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WWE WrestleMania 42 Results As Liv Morgan Quickly Defeats Stephanie VaquerLiv Morgan beat Stephanie Vaquer at WWE WrestleMania 42 to win her third women's world championship and bring gold to Judgment Day. sports.yahoo.com

Liv Morgan Beats Stephanie Vaquer for Women's World Title at WWE WrestleMania 42 in 1st-Ever MatchLiv Morgan defeated Stephanie Vaquer on Night 1 of WWE WrestleMania 42 on Saturday to win the Women's World Championship for the third time in her career. bleacherreport.com

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