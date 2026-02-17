Liv Morgan e Stephanie Vaquer | scontro a Raw

Durante l’ultima puntata di Raw, Liv Morgan ha avuto uno scontro acceso con Stephanie Vaquer. La causa è stata una frase pronunciata dalla wrestler messicana, che ha attirato l’attenzione di tutti i presenti. La Vaquer ha detto qualcosa in spagnolo, che è stato tradotto istantaneamente, e l’atmosfera si è fatta subito tesa tra le due atlete.

Alla recente puntata di Raw, un momento intenso ha animato il backstage tra due protagoniste: una dichiarazione in spagnolo, tradotta in tempo reale, ha innescato una forte tensione emotiva. la scena ha evidenziato differenze di background e di percorso nel mondo del wrestling, offrendo una dinamica cruciale in vista del prossimo grande evento della WWE. Durante il segmento, Stephanie Vaquer ha espresso un discorso in spagnolo, mentre Dominik ha curato la traduzione per Liv Morgan. La reazione di Morgan è stata soprattutto silenziosa ed emotiva, senza una risposta immediata, lasciando emergere la tensione della situazione e l'impatto del confronto.