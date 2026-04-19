WrestleMania 42 | Jacob Fatu stende Drew McIntyre nell’Unsanctioned Match

Durante la prima serata di WrestleMania 42, si è disputato un match senza sanzioni tra Jacob Fatu e Drew McIntyre. In questa sfida, caratterizzata dall'assenza di regole e di protezioni ufficiali, è stato il primo a prevalere sull'avversario. La partita si è svolta in un ambiente privo di limiti stabiliti, con il risultato finale che ha visto il wrestler più giovane uscire vittorioso.

WWE: il secondo match della Notte 1 di WrestleMania 42 ha visto Jacob Fatu avere la meglio su Drew McIntyre nell’Unsanctioned Match, una stipulazione senza regole e priva di qualunque tutela da parte della compagnia. A chiudere i conti è stata una Mighty Moonsault attraverso un tavolo, subito dopo una toolbox sfondata sul cranio dello Scottish Psychopath. La dinamica del match. Il Samoan Werewolf non ha aspettato neanche il suono della campana, lanciandosi con un tuffo suicida su Drew McIntyre prima ancora dell’ufficializzazione del match. Messo fuori uso l’avversario, Jacob Fatu ha tirato fuori da sotto il ring due tavoli, sei sedie e una cassetta degli attrezzi, scaricando all’interno del quadrato l’intero arsenale.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WrestleMania 42: Jacob Fatu stende Drew McIntyre nell’Unsanctioned Match Notizie correlate WWE: Drew McIntyre e Jacob Fatu pronti alla guerra senza regole a WrestleManiaDurante l’episodio di SmackDown del 27 marzo, andato in scena alla PPG Paints Arena di Pittsburgh, la strada verso WrestleMania si è fatta ancora più... Leggi anche: Drew McIntyre: “Avrei dovuto lottare a Wrestlemania da campione, ma ora sono concentrato su Jacob Fatu”. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: WrestleMania 42 – I nostri pronostici; WrestleMania 42, stanotte la prima serata dello show; Dove vedere in diretta streaming la Night 1 e Night 2 di WrestleMania 42 in Italia?; WRESTLEMANIA 42: Jacob Fatu batte Drew McIntyre, ma resta l’amaro in bocca. WRESTLEMANIA 42: Jacob Fatu batte Drew McIntyre, ma resta l’amaro in boccaNel secondo match della prima notte di WrestleMania 42, Jacob Fatu ha sconfitto Drew McIntyre, ma il match non ha convinto del tutto ... spaziowrestling.it WWE: Drew McIntyre minaccia Jacob Fatu prima di WrestleMania 42A poche ore dal loro match di WrestleMania 42, Drew McIntyre ha avuto ancora qualcosa (di poco carino) da dire a Jacob Fatu ... spaziowrestling.it CI SIAMO RAGAZZI!!! OGGI E' IL GRANDE GIORNO!!! WRESTLEMANIA SATURDAY! Il match non sanzionato tra Drew McIntyre e Jacob Fatu è uno dei più attesi Chi vince Ci vediamo a mezzanotte su @netflix.it - facebook.com facebook WWE: Incatenato e indifeso, la notte in cui Drew McIntyre ha umiliato Jacob Fatu x.com