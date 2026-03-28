WWE | Drew McIntyre e Jacob Fatu pronti alla guerra senza regole a WrestleMania

Durante l’episodio di SmackDown andato in scena il 27 marzo alla PPG Paints Arena di Pittsburgh, si sono intensificate le sfide verso WrestleMania. Tra i momenti più attesi, l’annuncio di un incontro senza regole tra Drew McIntyre e Jacob Fatu. La rivalità tra i due si è fatta più violenta, preparando il terreno per uno scontro che si preannuncia molto aggressivo.

Durante l’episodio di SmackDown del 27 marzo, andato in scena alla PPG Paints Arena di Pittsburgh, la strada verso WrestleMania si è fatta ancora più intensa. e decisamente violenta. Nelle ultime settimane, Drew McIntyre e Jacob Fatu hanno dato vita a una rivalità sempre più brutale. Tutto è esploso la scorsa settimana con una rissa sanguinosa nel parcheggio, culminata in un impatto devastante che ha lasciato entrambi malconci. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWE (@wwe) Questa settimana, McIntyre è stato interrogato sulle sue condizioni: il suo corpo sarà anche a pezzi dopo la guerra con Fatu, ma la sua determinazione è più forte che mai. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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