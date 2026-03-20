L’ex campione WWE Drew McIntyre ha dichiarato di aver avuto l’intenzione di difendere il titolo a WrestleMania, ma ora si sta concentrando su Jacob Fatu. Dopo aver vinto il titolo WWE a SmackDown a Berlino a gennaio, McIntyre sembrava destinato a mantenere la cintura fino a metà aprile, quando si svolgerà WrestleMania 42 a Las Vegas. La sua attenzione è ora rivolta al match con Fatu.

L’inizio del 2026 è stato piuttosto caotico per l’ex campione WWE Drew McIntyre. Dopo aver conquistato il titolo WWE a SmackDown a Berlino a gennaio, sembrava che McIntyre avrebbe mantenuto la cintura fino a WrestleMania 42, in programma il 18 e 19 aprile a Las Vegas. Invece ha perso l’Undisputed WWE Championship contro Cody Rhodes nell’edizione di SmackDown del 6 marzo, poiché la WWE ha preferito che Cody affrontasse il vincitore dell’Elimination Chamber, Randy Orton. Nell’edizione del 13 marzo di SmackDown, Drew McIntyre ha dichiarato di essere stufo di tutto ciò che stava accadendo e ha deciso di lasciare la WWE. Il ritiro non è durato a lungo, dato che Drew è tornato più tardi nello show per costare a Jacob Fatu la vittoria nel match contro Trick Williams. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Drew McIntyre: “Avrei dovuto lottare a Wrestlemania da campione, ma ora sono concentrato su Jacob Fatu”.

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