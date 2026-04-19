Durante l’evento WrestleMania 42 all’Alligiant Stadium di Las Vegas, un giocatore di football ha preso una birra di nascosto a Tyrese Haliburton, guardia degli Indiana Pacers, che si trovava tra il pubblico. L’incidente ha attirato l’attenzione dei presenti e ha suscitato reazioni tra il pubblico, che ha reagito con entusiasmo. L’episodio si è verificato nel corso dell’evento, senza che vi siano stati interventi ufficiali o conseguenze legali note.

Tyrese Haliburton, guardia degli Indiana Pacers, era presente a bordo ring per WrestleMania 42 all’Alligiant Stadium di Las Vegas. Una volta inquadrato dalle telecamere é stato sorpreso da George Kittle, giocatore Nfl per i San Francisco 49ers che gli ha rubato dalle mani la birra per poi bersela tutta d’un fiato facendo esplodere il pubblico. WrestleMania 42 è disponibile solo su Netflix (video credits Netflix).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - WrestleMania 42, giocatore di football ruba la birra ad Haliburton e fa esplodere il pubblico!

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