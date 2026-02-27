WrestleMania 42 ha annunciato un cambio di orario, rendendo l’evento più comodo per gli spettatori di tutto il mondo. La modifica si traduce in un orario più accessibile per il pubblico italiano, che potrà seguire lo spettacolo senza dover affrontare orari troppo scomodi. La nuova programmazione è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori.

Una modifica significativa nell’orario di WrestleMania 42 è stata ufficializzata, con una collocazione ora più accessibile per il pubblico internazionale. L’evento si svolgerà all’Allegiant Stadium di Las Vegas nelle date del 18 e 19 aprile 2026, offrendo una finestra di visione che si adatta meglio ai fusi orari di diverse regioni. L’obiettivo è garantire una fruizione più fluida e affidabile, mantenendo alto l’impatto della carta e delle sfide principali. La cerimonia inizierà alle 15:00 ora locale a Las Vegas. Per gli spettatori italiani l’apertura dello spettacolo corrisponde a una mezzanotte circa nel territorio nazionale. Si tratta di una differenza sostanziale rispetto alle edizioni passate, quando l’avvio poteva richiedere una visione a cavallo tra la notte e le primissime ore del mattino. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - WrestleMania 42 cambia orario: vantaggi per il pubblico italiano

Orario di WrestleMania 42: un vantaggio per i fan italianiUn aggiornamento ufficiale stabilisce una nuova finestra di inizio per WrestleMania 42, in scena a Las Vegas e articolata su due serate.

WrestleMania 42: la WWE cambia i piani per i bigliettiIl cammino verso l’evento più atteso dell’anno è attraversato da una fase di incertezza che spinge la dirigenza a rivedere l’impianto dell’intera...

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: 3 match di WrestleMania 42 che potrebbero essere confermati a WWE RAW; WWE: WrestleMania 42 non ingrana, ancora difficoltà nelle vendite; WWE: Avversario di prestigio per Jade Cargill a WrestleMania 42; Elimination Chamber 2026 – Streaming, orario e come vederlo.

WWE: WrestleMania 42, l’orario di inizio premia l’ItaliaWrestleMania 42 cambia orario: l'inizio è fissato per le 23:30 italiane. Scopri i dettagli della nuova programmazione WWE da Las Vegas ... spaziowrestling.it

3 match di WrestleMania 42 che potrebbero essere confermati a WWE RAWWWE RAW potrebbe confermare tre importanti incontri per WrestleMania 42, con Liv Morgan, Lesnar e Styles al centro dell'attenzione. worldwrestling.it

Il team creativo sta ancora definendo la card di #WrestleMania 42 #TSOW #WWE - facebook.com facebook