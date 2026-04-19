WrestleMania 42 | Bianca Belair incinta l’annuncio a sorpresa sul ring con John Cena

Durante la prima notte di WrestleMania 42, tenutasi nell’Allegiant Stadium, Bianca Belair ha fatto un annuncio inaspettato sul ring, condividendo con il pubblico di essere in gravidanza. L’atleta ha scelto questo momento per rivelare la notizia, lasciando senza parole gli spettatori presenti. La cerimonia si è conclusa con un applauso e l’attenzione si è spostata sull’emozionante rivelazione.

WWE: momento di grande emozione alla Notte 1 di WrestleMania 42, dove Bianca Belair ha scelto il palco dell’ Allegiant Stadium per annunciare al mondo la sua gravidanza. La sorpresa è arrivata durante il segmento in cui John Cena ha svelato il numero ufficiale di spettatori della serata, poco prima del main event. L’annuncio delle presenze da parte di John Cena. John Cena è salito sul ring per dare il dato che tutta la WWE aspettava: all’ Allegiant Stadium si sono radunati 50.816 spettatori per la Notte 1 di WrestleMania 42. Mentre i fuochi d’artificio illuminavano la struttura di Las Vegas, ad accompagnarlo sul quadrato è scesa Bianca Belair, la E-S-T della WWE, accolta da un’ovazione calorosa del pubblico.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WrestleMania 42: Bianca Belair incinta, l’annuncio a sorpresa sul ring con John Cena Notizie correlate Leggi anche: Bianca Belair a WrestleMania 42: anticipazioni e aggiornamenti Leggi anche: Bianca Belair operata, salta WrestleMania 42 Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dolce colpo di scena a WrestleMania: Bianca Belair appare a sorpresa e svela di essere incinta!; 4 stelle della WWE pronte per un possibile ritorno a WrestleMania 42; WrestleMania 42: Bianca Belair incinta, l’annuncio a sorpresa sul ring con John Cena; 4 stelle della WWE attese al ritorno a WrestleMania 42. Bianca Belair announces pregnancy at WrestleMania 42 — who is her husband?Bianca Belair announces pregnancy at WrestleMania 42—who is her husband? msn.com WWE WrestleMania 42 night 1: Bianca Belair makes surprising WWE return after nearly a year away, reveals pregnancyAfter nearly a year away due to injury, three-time Women’s Champion Bianca Belair made her long-awaited return to WWE Saturday night at WrestleMania 42 Night 1. In a stunner, Belair announced that she ... msn.com Rhea Ripley ha ammesso di sentire la mancanza di Bianca Belair, assente da circa un anno a causa di un infortunio alle dita. Siete d’accordo con le parole della Mami facebook WWE: Liv Morgan ricorda la frustata di capelli di Bianca Belair ad Elimination Chamber 2025 x.com